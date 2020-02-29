За переработку упаковки компании освободят от налогов

Минприроды хочет освободить производителей потребительских товаров и упаковки от НДФЛ, если они будут сами перерабатывать отходы. Ведомство предлагает новую концепцию по переработке мусора.

С 2022 по 2024 год по новой системе Минприроды будет привлекать производителей ко вторичной переработке. Компаниям предлагают продавать вторсырье утилизаторам. Причем за продажу с них не будут взымать НДФЛ и НДС.

Чиновники надеются, что к 2024 году благодаря новой концепции 50% россиян будет сортировать мусор, а стоимость за раздельный сбор отходов уменьшится в два раза по сравнению с оплатой за вывоз смешанного мусора.

Если концепция будет реализована — это позволит выполнить показатели нацпроекта «Экология», сказано в пояснительной записке.

Минприроды также надеется повысить интерес компаний-производителей к новому проекту. Основная его цель — создать условия для перехода к циклической экономике. То есть, возможности использовать ресурсы по первоначальному значению много раз.

Начнут реализацию проекта с батареек, ртутных ламп, электроники и автомобильных шин.

С начала 2020 года в Московской области установили более 1,1 тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора. Количество жителей, поддерживающих разделение отходов увеличивается.