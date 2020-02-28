Более тысячи контейнеров для раздельного сбора мусора установили в Подмосковье с начала года

С начала 2020 года в Московской области установили более 1,1 тысячи синих и серых контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства жилищного хозяйства региона.

В Подмосковье продолжают устанавливать контейнеры нового образца для сбора твердых коммунальных отходов. С начала 2020 года установлено 465 синих баков для сухих отходов и 681 серых баков — для смешанных. Активнее всего контейнеры для раздельного сбора мусора устанавливали в городских округах Щелково, Балашиха, Одинцовский и Шатура.

Глава МинЖКХ Московской области Антон Велиховский уточнил, что с начала перехода на раздельный сбор отходов на территории региона установлено уже свыше 111 тысяч контейнеров нового образца, это на 23% больше, чем было запланировано. Антон Велиховский охарактеризовал это как «отличный показатель» того, что жители стали активно разделять отходы. По его словам, уже более 44% населения уже вовлечены в раздельный сбор.

«Кроме этого, в области продолжается размещение контейнерных площадок по новым стандартам раздельной системы отходов. При выборе места размещения в обязательном порядке учитывается мнение жителей. Только после согласования с ними администрация муниципальных образований обустраивает новые места для сбора твердых коммунальных отходов», — подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Раздельный сбор отходов стартовал на территории региона 1 января 2019 года. Благодаря активному участию жителей, в прошлом году более 1 миллиона тонн отсортированного мусора не захоронили на полигонах, а отправили непосредственно на вторичную переработку.

В Московской области сейчас в полную мощь работают пять высокотехнологичных комплексов по переработке, в ближайшее время будет запущено еще два подобных КПО. Открытие современных предприятий по переработке отходов позволило уже закрыть 28 подмосковных полигонов ТБО.