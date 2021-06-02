За год зафиксировано 2 тыс. нарушений в сфере экологии

После аварии в Норильске, произошедшей в мае 2020 года, в России было выявлено 2058 нарушений законодательства об охране окружающей среды. По ним возбудили 402 дела об административных нарушениях на 17,5 миллионов рублей.

Выяснилось, что планы по ликвидации и предупреждению разливов нефти разработаны с нарушением законов или не содержат всех возможных сценариев.

Об этом газете «Известия» рассказал глава Минприроды Александр Козлов. По его данным, промышленные площадки часто не оборудованы канализацией для сбора вод. Нет системы отвода поверхностных и подземных вод от зданий и сооружений.

«Достаточно частое явление — несанкционированные свалки. Кроме того, есть проблема изношенности водоводов, труб, резервуаров для нефтепродуктов и другого оборудования, что крайне опасно», — сказал глава ведомства.

Он добавил, что все это — ответственность собственников предприятий.

Компания НТЭК, входящая в ГК «Норникель», после аварии с разливом топлива 29 мая 2020 года, выплатила 146,2 миллиарда рублей в счет возмещения ущерба окружающей среде.