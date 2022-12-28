Экология 28 декабря 2022, 13:37 Высота сугробов в московском регионе оказалась выше нормы почти вдвое Синоптик Тишковец: высота сугробов в Москве оказалась выше нормы почти вдвое Сайт мэра и правительства Москвы

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Снег продолжает идти с 27 декабря в Москве. За сутки высота снежного покрова увеличилась с 21 до 30 сантиметра. Показатели превыше почти в два раза, сообщил в своем Telegram-канале. ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«На базовой столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова за сутки выросла с 21 до 30 сантиметров, что почти вдвое выше положенного по климату для конца декабря», — написал он.

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Синоптик уточнил, что нормой для это периода является высота в 17 сантиметров. Высота снега оказалась больше всего в Коломне (33 сантиметра) и в Черустях (32 сантиметра). Тишковец добавил, что выпавшие за последние сутки осадки составил 15-20% от месячной нормы. В Москве выпало восемь миллиметров снега, а в Долгопрудном — 11 миллиметров.

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Ранее Гидрометцентр сообщил, что 28 декабря в Москве ожидается снег, возможны гололедица и снежные заносы. Температура воздуха днем составит до -2 градусов.