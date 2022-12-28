Экология 28 декабря 2022, 08:02 Гололедицу и снежные заносы пообещали москвичам 28 декабря Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о гололедице и снежных заносах 28 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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Днем 28 декабря в Москве ожидается до -2 градусов. Погода будет облачной, места возможен сильный снег, а на дорогах — гололедица. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России

«В среду, 28 декабря, облачно, снег, местами сильный. <…> Гололедица, местами снежные заносы», — сказано в сообщении.

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Днем температура воздуха в российской столице составит -2 градуса или ноль градусов, в Московской области — от -5 градусов до нуля. Будет дуть северный или северо-западный ветер, его порывы достигнут 6-11 метров в секунду.

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Синоптики отметили, что в ночь на четверг температура в Москве упадет до -4 градусов, в Подмосковье — до -7 градусов.

Ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в канун Нового года российскую столицу ждет потепление до +1 градуса. При этом снег в городе останется, он даже превысит свою норму.