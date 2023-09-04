04 сентября 2023, 04:05
Выброс пепла высотой 2,5 километра зафиксировали на Сахалине
МЧС: на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс высотой 2,5 километра
Выброс пепла высотой 2,5 километра над уровнем моря произошел на вулкане Эбеко на Сахалине. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.
Выброс произошел утром 4 сентября. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров. По информации единой диспетчерской службы, в расположенном неподалеку Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода тоже не ощущался. Угроз для жизни населения спасатели не видят.
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Эбеко — вулкан высотой 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. С октября 2016 года вулкан регулярно выбрасывает пепел. Самый крупный выброс спасатели зарегистрировали в августе 2018 года — тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.
В начале августа 2023 года вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра.
Природа
Вулканы
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