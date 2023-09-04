Экология 04 сентября 2023, 04:05 Выброс пепла высотой 2,5 километра зафиксировали на Сахалине МЧС: на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс высотой 2,5 километра Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области

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Выброс пепла высотой 2,5 километра над уровнем моря произошел на вулкане Эбеко на Сахалине. Об этом сообщило главное управление МЧС России по Сахалинской области в своем Telegram-канале.

Выброс произошел утром 4 сентября. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении на расстояние до 10 километров. По информации единой диспетчерской службы, в расположенном неподалеку Северо-Курильске пеплопада не было, запах сероводорода тоже не ощущался. Угроз для жизни населения спасатели не видят.

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Эбеко — вулкан высотой 1156 метров. Он расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска. С октября 2016 года вулкан регулярно выбрасывает пепел. Самый крупный выброс спасатели зарегистрировали в августе 2018 года — тогда столб дыма поднялся на высоту шесть километров.

В начале августа 2023 года вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра.