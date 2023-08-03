Экология 03 августа 2023, 07:22 Специалисты сообщили о мощном пепловом выбросе из вулкана Эбеко на Курилах РАН: вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 3 км РИА «Новости»

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Выброс пепла зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Камчатский филиал ФИЦ «Единая геофизическая служба Российской академии наук» сообщил о природном явлении в своем Telegram-канале.

Пепловый выброс зафиксировали 3 августа в 01:50 (2 августа 16:50 по московскому времени). Его высота, по информации специалистов, составила около трех тысяч метров над уровнем моря.

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Шлейф растянулся на пять километров в сторону юго-востока, сообщила на сайте пресс-служба Главного управления МЧС России по Сахалинской области. В городе Северо-Курильске, который находится в семи километрах от вулкана, пеплопада и запаха сероводорода не заметили.

Столб пепла аналогичной высоты поднялся над Эбеко 27 июля, сообщили «Известия». Этот вулкан активизировался в ноябре 2016 года.