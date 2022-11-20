Эксклюзив 20 ноября 2022, 10:52 Вулкан мощно проснулся на Камчатке. Это опасно? Вулканолог Плечов: извержение Ключевского на Камчатке не представляет опасности YouTube

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Извержение вулкана Ключевская сопка на Камчатке проходит в пределах нормы и не представляет опасности для местных жителей. Об этом «360» рассказал доктор геолого-минералогических наук, профессор кафедры петрологии и вулканологии МГУ Павел Плечов.

«Вулкан Ключевской — один из самых активных вулканов в Евразии, может даже, мира. Он извергается достаточно регулярно, для него характерны извержения примерно раз в четыре года. Он извергается по-разному, в 1930-х годах были очень зрелищные побочные извержения, когда лава образовывала мощные потоки на склоне», — сказал он, добавив, что в последнее время вулкан предпочитает извергаться из вершинного кратера.

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По словам Плечова, это извержение не представляют никакой угрозы для населения, для близлежащих поселков. Оно влияет только на область полета самолетов.

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Ранее Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил, что начавший извергаться вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал выбрасывать вулканические бомбы. Специалисты ожидают усиления извержения и излива лавы.