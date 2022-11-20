Экология 20 ноября 2022, 09:06 Вулкан на Камчатке начал стрелять «бомбами» Институт вулканологии РАН: вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал выбрасывать «бомбы» Викимедиа

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Начавший извергаться вулкан Ключевская сопка на Камчатке начал выбрасывать вулканические бомбы. Это самый высокий действующий вулкан в Евразии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Геофизическая служба Камчатки сообщила, что в ночь на воскресенье у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,7. После толчка в кратере вулкана Ключевская сопка появилось свечение.

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«Происходят единичные выбросы раскаленных бомб с частотой до 10 взрывов в час. Из-за значительной глубины кратера Ключевского — порядка 200 метров — только отдельные из них видны над кромкой. Остальные отмечаются по свечению над кратером», — сказал директор института Алексей Озеров.

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Извержение будет усиливаться, специалисты ожидают излив лавы, а также образование грязевых потоков, которые пройдут по руслам рек в районе вулкана. Извержения длятся от нескольких недель до нескольких месяцев, иногда до года, сказал Озеров.

На этой неделе на Камчатке задержали гида, который вел группу туристов на вулкан Ключевская Сопка. При восхождении погибли девять человек, среди них один сопровождающий.