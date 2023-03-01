01 марта 2023, 11:13
Вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой в 2,5 км на Курилах
МСЧ: пепловый выброс высотой 2,5 км зафиксирован на вулкане Эбеко
Вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в Сахалинской области, выбросил в небо столб пепла. Его высота составила 2,5 километра. Об этом сообщили в Telegram-канале Главного управления МЧС по Сахалинской области.
«Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Эбеко», — отметили в ведомстве.
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В среду утром в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,5 километра. Его шлейф распространился на север и растянулся на пять километров.
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По данным ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода жители также не почувствовали.
Высота вулкана Эбеко — 1156 метров над уровнем моря, он расположен в семи километрах от Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского.
Вулкан Эбеко напомнил о себе в конце августа 2022 года, он не извергался уже более 10 лет.
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