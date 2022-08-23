Вулкан Эбеко шумно и красочно напомнил о себе

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил в воздух столб пепла. Этой информацией поделился «360» у себя в Telegram.

На живописных кадрах видно, как целая гора вулканического пепла взмывает в воздух на фоне голубого камчатского неба.

Эбеко расположен в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского. Он не извергался с 2012 года, но с октября 2016 года там продолжаются регулярные выбросы. Это является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордную высоту зарегистрировали 31 августа 2018-го. Тогда столб поднялся на шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир в начале августа выбросил столб пепла почти на три километра вверх. Сообщалось, что угрозы жизни и здоровью близлежащего города Северо-Курильск не было, в воздухе почти не ощущался сероводород, и пеплопада совсем не было.