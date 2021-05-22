Вулкан Эбеко на Курилах выбросил огромный столб пепла

В субботу на Курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла высотой три километра. Информация об этом появилась в группе МЧС по области в соцсети «Вконтакте».

«В субботу в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту три километра. Шлейф распространился в южном направлении на расстояние до пяти километров», — говорится в сообщении.

Источник фото: страница МЧС во «ВКонтакте»

В пресс-службе также отметили со ссылкой на данные ЕДДС, что в городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Также никто не жаловался на запах сероводорода. В ведомстве заверили, что угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Эбеко считается действующим стратовулкан с несколькими кратерами. Он также является одним из самых активных вулканов Курильских островов. Его высота достигает 1156 метров. Последний раз вулкан выбрасывал пепел 15 мая, тогда высота столба достигла 2,3 километра.