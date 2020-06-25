Второй китайской компании запретили строить завод на Байкале

Суд в Бурятии признал незаконным строительство китайского завода по разливу воды. Право собственности ООО «Колодец земли» на землю на берегу Байкала признано недействительным.

Как сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, земельные участки выдавались с нарушением запрета на оборот земель экологической зоны байкальской территории. Спорные участки являются исключительной федеральной собственностью.

«Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО „Колодец земли“ на три земельных участка в районе поселка Клюевка, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью „Колодец земли“, на данных участках планировалось осуществление деятельности по разливу байкальской воды», — сказано в сообщении.

Отмечается, что три участка, общей площадью более 307 тысяч квадратных метров и стоимостью более 12 миллионов рублей передали компании власти Бурятии в 2006 году.

Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года. Он вызвал широкий общественный резонанс. Тогда компании «АкваСиб» с китайским капиталом запретили строительство завода по розливу бутилированной воды, но договор аренды земли не прекратили.