Второй китайской компании запретили строить завод на Байкале
Как сообщается на сайте Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, земельные участки выдавались с нарушением запрета на оборот земель экологической зоны байкальской территории. Спорные участки являются исключительной федеральной собственностью.
«Решением Кабанского районного суда г. Улан-Удэ удовлетворено исковое заявление природоохранного прокурора о признании отсутствующим права собственности ООО „Колодец земли“ на три земельных участка в районе поселка Клюевка, учредителем которой является Пекинская холдинговая компания с ограниченной ответственностью „Колодец земли“, на данных участках планировалось осуществление деятельности по разливу байкальской воды», — сказано в сообщении.
Отмечается, что три участка, общей площадью более 307 тысяч квадратных метров и стоимостью более 12 миллионов рублей передали компании власти Бурятии в 2006 году.
Впервые вопрос строительства заводов по розливу байкальской воды возник в начале 2019 года. Он вызвал широкий общественный резонанс. Тогда компании «АкваСиб» с китайским капиталом запретили строительство завода по розливу бутилированной воды, но договор аренды земли не прекратили.