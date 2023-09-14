Эксклюзив 14 сентября 2023, 11:54 Второе пришествие бабьего лета. Синоптик спрогнозировал теплый сентябрь в Москве Синоптик Шувалов: резкое похолодание в Москве сменится вторым бабьим летом РИА «Новости»

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Москвичей ожидает потепление после резкого снижения температуры. Воздух прогреется до 20 градусов, и в столице начнется второе пришествие бабьего лета. Об этом «360» рассказал метеоролог Александр Шувалов.

«Бабье лето в Москве уже за окном. Прохладно только с утра, днем тепло. Температура выше обычного. Но пока не получается, как в Санкт-Петербурге», — указал синоптик.

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По его словам, вечером 15 сентября Москву накроет холодный атмосферный фронт — ветер поменяется с южного на северный. Уже в субботу, 16 сентября, температура достигнет +16...+17 градусов.

«В ночь на 17 сентября из-за ядра антициклона над Москвой ожидается очень холодная температура, которая опустится до +3...+5 градусов. В области особенно отличится поселок Черусти. Не исключено, что там на траве появится первый иней, так как температура приблизится к нулю», — рассказал метеоролог.

Шувалов отметил, что москвичам предстоит пережить серию антициклонов, которые принесут дожди и низкую температуру. Но начиная с 20–21 сентября город накроет новая волна тепла.

Мы ждем второе пришествие бабьего лета. Снова температура достигнет +20 градусов, может, поднимется выше. Москва попадает в юго-западные потоки, поэтому в городе потянет теплом. Александр Шувалов метеоролог

По словам метеоролога, температурные контрасты текущей осенью не будут велики. Днем за счет солнечного прогрева показатели термометра могут достигать +18...+19 градусов.

Синоптик объяснил, что такая температура практически не выходит за рамки нормы. Разница составляет всего несколько градусов.

«Во второй пятидневке сентября в Москве температура была ниже нормы. Поэтому и наступило первое похолодание, после которого пришла более радостная и приятная погода 10 сентября. Она держится до сих пор», — уточнил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температурные показатели в Москве превысили многолетние значения на пять-шесть градусов.