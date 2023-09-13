Общество 13 сентября 2023, 18:46 Осенняя температура в Москве превысила многолетние значения Тишковец: температура в Москве оказалась выше многолетних значений сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Осень продолжает радовать москвичей бабьим летом. Показатели уже превысили многолетние значения на пять-шесть градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Сентябрь продолжает демонстрировать практически летнее тепло. Сегодня в центре Москвы, на Балчуге, термометры к 15:00 показали +20,6 градуса», — рассказал синоптик.

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Этот показатель на пять-шесть градусов выше многолетних значений, но далек от рекордного. Так, в 1909 году в Москве синоптики зафиксировали +27,4 градуса.

Кроме этого, по словам метеоролога, ночные показатели оставляют верность осени. Они опускаются до нормальной температуры.

Также Тишковец сообщил, что на выходных в Москве значительно похолодает. Температура воздуха днем поднимется лишь до +13…+18 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4…+6 градусов.

Ранее синоптики сообщили, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной в сезоне.