Путин призвал наладить международное сотрудничество в отслеживании вредных выбросов

Президент России Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в активизации международных усилий в области климата. Он также призвал наладить международное сотрудничество в мониторинге всех вредных выбросов. Об этом глава государства заявил в ходе выступления на саммите лидеров.

«Наша сегодняшняя дискуссия показывает, насколько глубоко мы все разделяем озабоченность, связанную с изменением климата, и насколько мы заинтересованы в активизации международных усилий по решению этой проблемы», — передало его слова РИА «Новости».

Как отметил глава государства, Россия готова предоставить преференции иностранным компаниям, которые собираются инвестировать в нашей стране в чистые технологии. Путин добавил, что надежной правовой основой для совместной работы государств по контролю и сокращению эмиссии парниковых газов служат универсальные договоренности, достигнутые по линии ООН.

Заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко ранее сообщила, что в России создадут национальную систему контроля за изменениями климата. Она также добавила, что в Сахалинской области уже реализуется эксперимент по контролю за климатическими изменениями.