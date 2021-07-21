Восстановление от пандемии рекордно загрязнит планету

Восстановление экономики от последствий пандемии коронавируса способно рекордно загрязнить планету, предупредили в Международном энергетическом агентстве (МЭА).

Как утверждается в пресс-релизе организации, в 2023 году на фоне недостаточного финансирования возобновляемой энергетики уровень глобальных выбросов углерода достигнет своего максимума.

Правительства во всем мире суммарно выделили порядка 16 триллионов долларов на стабилизацию экономики после коронавирусного кризиса, согласно анализу МЭА. Но лишь около 2% этих средств (это примерно 350 миллиардов долларов в год) идет на переход к чистым источникам энергии. Для достижения климатических целей этого недостаточно.

МЭА вместе с Международным валютным фондом (МВФ) в начале пандемии выпустили План устойчивого восстановления. Организации рекомендовали уделить декарбонизации энергетики большое внимание, а также выделить на это порядка триллиона долларов по всему миру.

Согласно прогнозам, расходы на «зеленую» энергию должны были поспособствовать глобальному экономическому росту, и создать миллионы рабочих мест, а также привести к соблюдению Парижского соглашения. Между тем сейчас выделяется только 35% от запланированной суммы, как отметили в МЭА. Сложнее всего приходится развивающимся государствам, у которых были финансовые проблемы и до пандемии.

Ученые доказали, что в глобальных природных катастрофах по всему миру виновато само человечество. Загрязнение воздуха вредными выбросами привело к увеличению объема осадков, учащение наводнений и оползней. Ученые анализировали климатические данные со всего мира. Они обратили внимание, что за последние годы выросло количество осадков, которые приводят к катастрофам. Авторы отчета продолжат работу над исследованием, чтобы определить конкретные причины погодных аномалий, чтобы человек мог подготовиться к изменениям.