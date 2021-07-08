Ученые нашли причину природных катаклизмов

Ученые доказали, что в глобальных природных катастрофах по всему миру виновато само человечество. Загрязнение воздуха вредными выбросами привело к увеличению объема осадков, учащение наводнений и оползней.

Новое исследование провели ученые Калифорнийского университета, результаты они опубликовали в журнале Nature Communication.

«Предыдущие попытки обнаружить влияние человека на экстремальные осадки не включали неопределенность модели и ограничивались конкретными регионами и наборами данных. Используя методы машинного обучения, которые способны учесть все неопределенности и найти временные закономерности, мы обнаружили след человека во всех наблюдениях за климатом, что становится доказательством вины людей в глобальных проблемах с осадками», — написано в исследовании.

Ученые анализировали климатические данные со всего мира. Они обратили внимание, что за последние годы выросло количество осадков, которые приводят к катастрофам. Во всех случаях главной причиной природных катаклизмов была деятельность человека.

Авторы отчета продолжат работу над исследованием, чтобы определить конкретные причины погодных аномалий, чтобы человек мог подготовиться к изменениям.