Экология 26 ноября 2023, 23:33 Восьмиметровые волны обрушатся на побережье Черного моря Unsplash

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Восьмиметровые волны и ураганный ветер ожидаются на побережье Крыма и Кубани в начале следующей неделе. Жителей Анапы, Геленджика, Новороссийска и Туапсинского района предупредили об ухудшении погодных условий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местные власти.

Сильный ветер уже прошелся по другим южным городам. В Сочи зафиксировали частичное нарушение электроснабжения, а на городских и пригородных маршрутах местами возникли проблемы с движением транспорта.

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Жители Краснодара выкладывали в социальных сетях фото и видео с последствиями урагана. Сильный ветер сорвал крыши с нескольких домов. В крымском Евпатории людей эвакуировали из затопленных домов.

Ранее на полуострове из-за обрушившейся на регион непогоды начались перебои с подачей электроэнергии. Свет пропал в Джанкойском районе. Всего без освещения остались порядка 40 тысяч крымчан.