Воскресенье принесет Москве и Подмосковью летнюю жару

3 мая станет самым теплым днем весны этого года. В этот день ожидается до +25 градусов.

Как сообщила пресс-служба Росгидромета агентству «Москва», потепление ожидается с конца апреля. Первого и второго мая воздух прогреется до 11-13 и 15-17 градусов соответственно. А третьего мая дневная температура составит до 25 градусов, достигнув летних значений. Такой показатель превысит климатическую норму на четыре-пять градусов.

«Это будет самый теплый день с начала весны, но возможны кратковременные дожди и первые грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду», — рассказали синоптики.

По расчетам Росгидромета, характер погоды не изменится до 4–5 мая. Атмосферное давление будет плавно меняться в пределах нормы.

Ранее директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктев рассказал, что майские праздники порадуют россиян теплом. По его информации, средняя температура на первые десять дней мая превышает климатическую норму на один градус.