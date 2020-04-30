Синоптики поделились прогнозом погоды на майские праздники

«Постепенно лето начнет проявляться. Все предыдущие недели было достаточно прохладно. Это было связано с тем, что мы находились с тыловой части циклона. Но в ближайшие дни проявляется тренд в сторону потепления. 1 мая, в праздничный день, ночью будет температура +2…+4 °С, по области -1…+4 °С. Днем 1 мая установится температура +11…+13 °С, по области +8…+13 °С. Местами небольшой дождь», — отметил Киктев.

Метеоролог добавил, что со 2 по 4 мая воздух прогреется еще больше. В Москве и Московской области будет переменная облачность, также прогнозируются кратковременные дожди.

«Погода идет на улучшение, но при этом есть небольшие дожди практически каждый день. Средняя температура на первые десять дней мая превышает климатическую норму на 1 °C», — подчеркнул специалист.