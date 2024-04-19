Экология 19 апреля 2024, 09:45 Вода ушла из 200 домов в Курганской области МЧС: в Курганской области подтоплены 1941 жилой дом и 3380 дачных участков

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Спасатели в Курганской области продолжили укреплять дамбу на реке Тобол и круглосуточно следить за паводковой обстановкой. За ночь вода ушла из почти 200 жилых домов, затопленными остались более 1900 зданий, сообщило региональное управление МЧС.

«На территории региона остаются подтопленными в восьми муниципальных образованиях в 29 населенных пунктах 1941 жилой дом и 3380 дачных, пять низководных мостов и 12 участков автомобильных дорог», — заявила пресс-служба.

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Уровень реки Тобол достиг 1008 сантиметров. За сутки от воды освободились 191 жилой дом и 225 приусадебных участков в Куртамышском, Звериноголовском и Притобольном районах.

Вдоль дамбы организовали круглосуточное дежурство, мониторинг обстановки вели с использованием беспилотников. При помощи световых мачт специалисты контролировали состояние грунта, и в случае необходимости укрепляли берег мешками с грунтом и водоналивными дамбами.

Вода в реке Тобол на территории Кургана и Кетовского округа продолжит подниматься, предупредило МЧС. Специалисты заявили о возможных подтоплениях дачных участков. RT сообщил, что эвакуировали более 15 тысяч человек.