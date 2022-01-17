Вместо крещенских морозов россиянам пообещали аномальное тепло

Россиянам рассказали, что крещенских морозов не будет ни в одном регионе страны, кроме Чукотки. Об этом в беседе с ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что метеорологи скептически относятся к существованию поверий о традиционных морозах на Крещение, так как опыт наблюдений за погодой говорит об обратном.

«Ни в одном регионе страны не удается выявить закономерность провала в температуре в период так называемых крещенских морозов», — заявил Вильфанд.

Он добавил, что в среднем по России температура на конец января будет выше нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео», синоптик Александр Шувалов предупредил, что в центральной части страны с 17 по 20 января температура составит -20...-24 градуса.

Крещение 19 января празднуют православные верующие. Купание в ледяной воде — старая традиция, существующая в России, Белоруссии, на Украине и в некоторых других странах.