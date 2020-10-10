Власти Кеженского района Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива

Администрация Кеженского района Красноярского края ввела режим ЧС из-за утечки топлива в Ангару. В воду попало порядка 500 тонн дизеля.

«С 9 октября режим чрезвычайной ситуации на территории Кежемского района в связи с разливом нефтепродуктов в реку Ангара», — рассказали в региональном МЧС.

По данным «Интерфакса», топливо вылилось в Ангару при перекачке дизеля с баржи. Утечка случилась в районе вахтового поселка Новая Кежма. В воду попало больше 500 тонн дизельного топлива. На месте разлива работают представители СК, МВД, администрации района, спасатели и управление экономической безопасности.

В администрации района утверждают, что последствия разлива уже удалось устранить. Сейчас на поверхности реки нет маслянистых пятен.

Ранее стало известно, что на Камчатке началась подготовка к рекультивации Козельского полигона с химикатами. Утечку ядовитых веществ с него называли одной из возможных причин загрязенения океана и массовой гибели морских животных. Над вопросом рекультивации полигона работают вместе власти Камчатки и представители Минприроды.