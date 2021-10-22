Вице-премьер Абрамченко поручила разобраться со свалками у Байкала

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко провела заседание правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал. На совещании обсуждали реализацию поручений президента по разработке показателей охраны уникальной экологической системы и ее состояния с использованием данных мониторинга.

Работу по сбору данных и созданию системы экологического мониторинга Байкальской природной территории Росгидромет завершит в I квартале 2022 года. Ресурс будет пополняться данными самого ведомства, а также МЧС, контрольно-надзорных органов, представителей науки и бизнеса. Доступ к этому ресурсу будет открытым.

На заседании также обсудили реформу обращения с отходами на природной территории. Инвентаризацию свалок завершат в 2022 году, и сразу должна быть начата ликвидация таких объектов, заявила Абрамченко.

«А с учетом режима охраны центральной экологической зоны Байкала, строительство полигонов ТКО должно осуществляться только за ее пределами», — подчеркнула вице-премьер.

К концу 2021 года Минстрой совместно с Минфином, Минприроды, а также правительствами Иркутской области и Бурятии должны подготовить предложения по строительству очистных сооружений, чтобы предотвратить попадание в озеро неочищенных сточных вод.

Росреестр при этом проработает законопроект по аналогии с «гаражной амнистией», что позволит устранить противоречия в сведениях госреестров и установить границы населенных пунктов без пересечений.

Заседание проходило в режиме видеоконференции. В нем приняли участие полпред президента по СФО Анатолий Серышев, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, глава Бурятии Алексей Цыденов, а также представители администрации президента, МИД, Минприроды, МЧС, Минздрава, Минэкономразвития, Минстроя, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Росрыболовства, Росводресурсов, Росреестра, РЭО, РЖД и РАН.

Ранее Абрамченко поручила провести полную реновацию города Байкальск.