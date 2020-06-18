Вильфанд рассказал о московской погоде в день парада Победы

К 24 июня в Москве, где в этот день пройдет парад Победы, вновь потеплеет после резкого снижения температуры в выходные. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Прогнозируется повышение нормы, но уже не до экстремальных значений, до +23... +25 градусных отметок. Хорошая, летняя температура будет», — заявил Вильфанд РИА «Новости».

При этом глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин добавил, что жары пока не предвидится. Температура максимум поднимется до +28 градусов. Также он отметил, что осадков с большой вероятностью не будет.

По его словам, хорошая погода ожидается во время генеральной репетиции парада и во время воздушных тренировок.

Аномальная жара в европейской части России в ближайшие дни сменится прохладой. Уже в субботу синоптики прогнозируют до +20 градусов, а ночью — до +10. Ниже нормы на шесть градусов погода будет в Омской, Томской, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Днем, возможно, температура окажется ниже +20 градусов, в ночные часы похолодает до +8.