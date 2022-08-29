Вильфанд рассказал, что поможет справиться с пожарами под Рязанью

Ситуация с лесными пожарами в Рязанской области может улучшиться из-за похолодания и незначительных осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Смога в Москве станет меньше из-за перемены направления ветра.

«Вероятность дымки уменьшается. Воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари», — пояснил метеоролог.

Погода на следующей неделе «поможет» в тушении природных пожаров в Рязанской области. Сильного дождя не предвидится, предупредил Вильфанд, однако даже небольшие осадки и похолодание помогут в борьбе с огнем.

Похолодание будет постепенным, с четверга дневная температура опустится до +16 градусов.

В некоторых районах Москвы к вечеру 28 августа усилился запах гари от пожаров в Рязанской области. Сильный запах ощущается в районах Зябликово, Коптево, Перово и Новокосино, Коньково, Раменки.