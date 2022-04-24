Вильфанд предрек москвичам резкую смену погоды на будущей неделе

Наступающая неделя начнется погодой, более характерной для конца мая. Воздух днем прогреется до 18-19 градусов. Однако уже со среды температура упадет до 5-10 градусов, и до конца месяца потепления ждать уже не придется. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник совсем теплая погода — 17-19 градусов днем, но с небольшим дождиком. Это, конечно, температура выше нормы, которая соответствует третьей декаде мая. Во вторник аналогичная погода: ночью около 10 градусов, днем — 16-18 градусов», — порадовал синоптик.

Однако дальнейший прогноз оказался уже далеко не таким радужным. По словам Вильфанда, с 27 апреля в московском регионе ожидается стремительное похолодание. Ночью температура воздуха не поднимется выше 5-7 градусов тепла, днем будет от 10 до 12 со знаком плюс.

«То есть температура понизится сразу на 6-7 градусов. Конец месяца будет холодным», — подчеркнул ученый.

В дальнейшем похолодание продолжится. В четверг, 28 апреля, ночная температура может достичь нулевых отметок, а в отдельных частях Подмосковья опускаться даже до отрицательных значений. Температура воздуха составит не больше плюс 5-10 градусов.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что по-настоящему жаркая погода придет в Москву и Подмосковье только в мае, а последняя неделя апреля будет дождливой и принесет похолодание.