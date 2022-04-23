«Ждем жары, но не дождемся». Когда в Москву и Подмосковье придет настоящее тепло

По-настоящему жаркая погода придет в Москву и Подмосковье только в мае, а последняя неделя апреля будет дождливой и принесет похолодание. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

«Ждем жару, но не дождемся. Ситуация у нас будет хорошая, теплое, но дождливое начало недели. В понедельник, вторник температура будет +15…+17 градусов, но с дождиками, непродолжительными и несильными, но ясной солнечной погоды не будет. Будут небольшие, местами умеренные дожди», — сообщил эксперт.

Начиная со среды, по его словам, начнется понижение температуры, которое достигнет своего минимума в четверг и пятницу. В Московской области в ночное время возможно падение температуры до −1…−2 градусов, дневные температуры будут держаться в районе +8…+9 градусов.

Шувалов подчеркнул, что такие температурные колебания для апреля нормальное явление, ничего из ряда вон выходящего в этом нет.

«Жара будет только в мае. До мая придется потерпеть. Но терпеть особо в принципе и не приходится. Завтра (24 апреля — прим. ред.) будет хорошая погода, тепло будет в понедельник и вторник. Слишком ранняя жара — это тоже плохо», — добавил специалист.