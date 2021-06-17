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    17 июня 2021, 16:00

    Вильфанд объяснил, почему юг России заливает мощными ливнями

    Александр Блинов

    Сильные ливни, которые привели к подтоплениям в Крыму, в Ростовской области и на Кубани, не следует связывать с климатическими изменениями. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

    Вильфанд объяснил, почему юг России заливает мощными ливнями

    «Это очень глубокий циклон, который противостоит антициклону на севере Европейской России», — объяснил синоптик.

    Вильфанд подчеркнул, что сильные ливни на юге страны нельзя связывать с изменениями климата. Он напомнил, что в прошлом году была засуха. А теперь дожди. Но как показывают расчеты климатологов, в ближайшие десятилетия в Крыму будет еще более засушливо.

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