Вильфанд объяснил, почему юг России заливает мощными ливнями

Сильные ливни, которые привели к подтоплениям в Крыму, в Ростовской области и на Кубани, не следует связывать с климатическими изменениями. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА «Новости».

«Это очень глубокий циклон, который противостоит антициклону на севере Европейской России», — объяснил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что сильные ливни на юге страны нельзя связывать с изменениями климата. Он напомнил, что в прошлом году была засуха. А теперь дожди. Но как показывают расчеты климатологов, в ближайшие десятилетия в Крыму будет еще более засушливо.

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В Керчи только за минувшую ночь выпало 1,5 месячной нормы осадков. И дождь не утихает. Почти 20 тысяч жителей города и окрестных сел остались без питьевой воды. Часть Керчи осталась без электричества. Улицы в центре оказались подтоплены. Река Мелек-Чесма вышла из берегов. Из-за обрывов и повреждений ЛЭП в Крыму отключены более 100 трансформаторных подстанций.

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