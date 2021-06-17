Почти 20 тысяч крымчан остались без питьевой воды из-за потопа

Почти 20 тысяч человек из Керчи и расположенных рядом сел остались без воды. Причиной стало подтопление насосных станций, которое вызвали обильные и продолжительные дожди на востоке Крыма.

Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС региона. В ведомстве уточнили, что сообщение о проблемах с водоснабжением из-за подтопления насосных станций в Керчи, Ленинском и Кировском районах поступило в 13:00.

«Под отключение попало около 20 тысяч, из них 3700 детей. Продолжается работа специалистами филиала „Вода Крыма“ по восстановлению водоснабжения. Организован подвоз питьевой воды, задействовано пять водовозок», — сказано в сообщении.

Глава ГУП «Вода Крыма» Максим Новик в беседе с журналистами сообщил, что в Керчи обеспечено водоснабжение на 75%. Он подчеркнул, что сейчас идет активная работа по восстановлению подачи воды в городе. При этом ситуация с водоотведением обстоит сложнее, потому что насосные станции затопило. Чтобы решить эту проблему, на месте работают специалисты, которые откачивают воду.

За ночь с 16 на 17 июня в Керчи выпало почти две месячные нормы осадков. Дождь шел всю ночь и продолжается до сих пор. Из-за этого опять пострадало село Приозерное — в прошлый раз его подтопило 7 июня. Из-за сильных ливней и подтоплений в Крыму ввели режим ЧС регионального масштаба. Глава полуострова Сергей Аксенов отметил, что средства регионального масштаба выделят из резервного фонда .