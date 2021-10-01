Вильфанд назвал регионы, которые ожидает теплый октябрь

Температура воздуха выше нормы в октябре ожидается на большей части Северо-Западного федерального округа, на севере Сибири и Урала. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на большей части России температура будет держаться в пределах нормы.

«Класс выше нормы занимает большую часть Северо-Западного федерального округа, то есть Санкт-Петербург, Карелия, Архангельская область, Коми», — рассказал он РИА «Новости».

Кроме того, будет теплее обычного на севере Урала — севернее Перми — и в северной половине Сибирского федерального округа. Синоптик добавил, что мало осадков будет в Европейской России, на Урале, в Западной Сибири, в Приволжье, в центре Красноярского края, северной половине Якутии. Избыток осадков будет на Таймыре и Дальнем Востоке, добавил он.

Ранее Вильфанд рассказал, какой будет зима в России. По его словам, с начала декабря температура ниже нормы будет в Перми, Омске, Челябинске, Новосибирске, Казани, Самаре. Январь должен быть мягким и без сильных погодных перепадов.