Метеорологи рассказали, какой будет грядущая зима в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую зиму стоит ждать россиянам. По его словам, однозначных закономерностей сейчас не прослеживается, после жаркого лета зима может быть как лютой, так и оттепельной. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Во многих регионах зимняя погода устанавливается уж в ноябре. В этом году последний месяц осени будет теплее климатической нормы на Урале и на большей части Сибири. Жителям Челябинска и Тюмени, Омска и Новосибирска, Томска и Кемерово, Красноярска и Барнаула, Иркутска и Улан-Удэ, Читы и Якутска синоптики обещают относительно теплую погоду.

На юге России, в Поволжье и во многих уральских регионах поздняя осень тоже будет в рамках нормы. А вот в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Брянске, Карелии, на Кольском полуострове — ноябрь может быть даже холоднее, чем обычно.

С начала декабря холоднее обычного будет в Казани, Самаре, Перми, Челябинске, Омске и Новосибирске. Немного комфортнее температура воздуха будет в Центральной России, включая Москву, Тулу, Рязань, Ярославль, Тверь.

Январь 2022 года начнется мягко и без сильных перепадов температур. Исключение составит лишь Дальний Восток, от Чукотки до Хабаровска.

В феврале придет преждевременное тепло в Калининградскую, Смоленскую и Брянскую области. А вот в Тюмени, Салехарде, Иркутске и Улан-Удэ ожидаются лютые февральские морозы.