facebook_pixel
    30 сентября 2021, 13:45

    Метеорологи рассказали, какой будет грядущая зима в России

    Оксана Лавнюженко

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какую зиму стоит ждать россиянам. По его словам, однозначных закономерностей сейчас не прослеживается, после жаркого лета зима может быть как лютой, так и оттепельной. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Метеорологи рассказали, какой будет грядущая зима в России

    Во многих регионах зимняя погода устанавливается уж в ноябре. В этом году последний месяц осени будет теплее климатической нормы на Урале и на большей части Сибири. Жителям Челябинска и Тюмени, Омска и Новосибирска, Томска и Кемерово, Красноярска и Барнаула, Иркутска и Улан-Удэ, Читы и Якутска синоптики обещают относительно теплую погоду.

    На юге России, в Поволжье и во многих уральских регионах поздняя осень тоже будет в рамках нормы. А вот в Санкт-Петербурге, Твери, Смоленске, Брянске, Карелии, на Кольском полуострове — ноябрь может быть даже холоднее, чем обычно.

    С начала декабря холоднее обычного будет в Казани, Самаре, Перми, Челябинске, Омске и Новосибирске. Немного комфортнее температура воздуха будет в Центральной России, включая Москву, Тулу, Рязань, Ярославль, Тверь.

    Январь 2022 года начнется мягко и без сильных перепадов температур. Исключение составит лишь Дальний Восток, от Чукотки до Хабаровска.

    В феврале придет преждевременное тепло в Калининградскую, Смоленскую и Брянскую области. А вот в Тюмени, Салехарде, Иркутске и Улан-Удэ ожидаются лютые февральские морозы.