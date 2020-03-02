Гидрометцентр назвал регионы, где будет аномально тепло в марте

Аномальное тепло, которое держалось во многих российских регионах всю зиму, не уступит похолоданию и в марте. Новые температурные рекорды синоптики ждут практически на всей территории РФ.

Как рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, холодно в марте будет только в Бурятии, на юге Иркутской области, в Читинской области, на Камчатке и на океанском побережье Хабаровского края. Самая высокая температура будет в Москве, Подмосковье, на территории близлежащих регионов, в Поволжье, Саратовской, Ульяновской и Волгоградской областях.

Аномально тепло будет и в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. На севере европейской части России весь март будут лить дожди. А вот в южных регионах март будет засушливым.

Ранее Вильфанд назвал главную причину теплой зимы. Он заявил, что виной всему теплые воздушные массы из Атлантики. Они вытеснили холодный сибирский воздух и спровоцировали погодную аномалию. Этой зимой теплый воздух добрался не только до европейской части России, но даже до Якутии и Хабаровского края.