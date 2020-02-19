В Гидрометцентре назвали главную причину аномально теплой зимы

Синоптики пришли к окончательному выводу, почему этой зимой в центральной России не видели снега. Аномалию вызвали теплые воздушные массы из Атлантики. Они вытеснили холодный сибирский воздух, а это не нормально. Так бывает очень редко.

Как рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, этой зимой теплый атлантический воздух добрался не только до европейской части России, но и до Якутии и Хабаровского края.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — приводит агентство слова Вильфанда. Собеседник признался, что в его практике такое случилось впервые.

Он добавил, что этой зимой максимальное отклонение от нормы составило 28 градусов. До конца недели этот показатель будет колебаться от 16 до 20 градусов. Вильфанд предупредил, что жители Москвы в ближайшие дни яркого солнца не увидят, однако хмуро и грустно не будет из-за перистых облаков и рассеянного света.

18 февраля температура воздуха в Москве побила 70-летний рекорд. Утром столбик термометра поднялся до отметки +4,5 градуса. Холоднее на одну десятую градуса было в 1949 году.