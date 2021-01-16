Вильфанд назвал причину снегопада в Москве

Кратковременное выпадение большого количества осадков в Москве произошло из-за влажных воздушных масс, которые принес южный циклон. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Этот снег связан с циклоном. В тылу циклона всегда холодные воздушные массы, но чаще всего, когда так называемый южный циклон проходит, всегда образуется большая зона между холодным и теплым фронтом», — передает РИА «Новости» его слова.

Он добавил, что эта зона называется южным сектором, где всегда выпадают продолжительные осадки. Но, по словам синоптика, здесь осадки непродолжительные, потому что «эта зона узкая».

Циклон образовался над Норвежским и Баренцевым морями, из-за этого он насыщен влагой, которая преобразовалась в снег.

Как отметил синоптик, высота снежного покрова за субботу вырастет минимум на пять сантиметров, а где-то даже на семь-восемь сантиметров.

Снегопад прошел в ночь на 16 января в столице и Московской области, метет и днем. Градусник показывает −15, а на дорогах гололедица. Такая погода неприятна для горожан, а для коммунальных служб это означает режим усиленной работы.