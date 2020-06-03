Ветер в Москве повалил больше 30 деревьев. И это не конец

В Москве в разных районах из-за сильного ветра упало 31 дерево. Информация о поврежденном транспорте уточняется.

Об этом РИА «Новостям» сообщил представитель экстренных служб столицы.

«По состоянию на 19:00 поступила информация о падении 31 дерева. Точное число поврежденных автомашин еще уточняется», — рассказал представитель.

Он добавил, что одно дерево упало во дворе дома № 38 на Звездном бульваре, еще одно — вблизи дома № 3 на улице Яблочкова.

По словам пресс-службы столичного главка МЧС, в ближайшее время на территории Москвы ожидается сильный дождь с грозой и усиление ветра до 17 метров в секунду.

«С 19:00 до 10:00 4 июня в Москве ожидается местами очень сильный дождь, в отдельных районах гроза», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики пообещали столичным жителям, что дожди закончатся на этой неделе. На смену им придет теплая июньская погода, а настоящее лето начнется в выходные.