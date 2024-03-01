01 марта 2024, 10:03
Москвичам пообещали возвращение зимних морозов
Вильфанд: в Москву в марте вернутся зимние морозы до минус 10 градусов и ниже
В начале марта в Москву вновь вернутся зимние морозы. Об этом ТАСС рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, столбики термометров с 6 марта опустятся до -10 градусов. Причиной холодов станет изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с севера, из-за чего температура воздуха ночью опустится до двухзначной отрицательной.
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Вильфанд добавил, что календарная весна в 2024 году начнется с теплой погоды. В субботу, 2 марта, потеплеет до +5 градусов, но уже в воскресенье похолодает до -10 градусов и даже ниже.
«В марте на территории всей России погода получится крайне изменчивой. С первой декады месяца циркуляция воздушной массы сильно изменится», — отметил он.
Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что весна в центральную часть России придет с 16 марта.
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