Экология 01 марта 2024, 10:03 Москвичам пообещали возвращение зимних морозов Вильфанд: в Москву в марте вернутся зимние морозы до минус 10 градусов и ниже РИА «Новости»

Читать 360tv в

В начале марта в Москву вновь вернутся зимние морозы. Об этом ТАСС рассказала научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столбики термометров с 6 марта опустятся до -10 градусов. Причиной холодов станет изменение циркуляции воздушных масс, которые начнут поступать с севера, из-за чего температура воздуха ночью опустится до двухзначной отрицательной.

Реклама

Вильфанд добавил, что календарная весна в 2024 году начнется с теплой погоды. В субботу, 2 марта, потеплеет до +5 градусов, но уже в воскресенье похолодает до -10 градусов и даже ниже.

«В марте на территории всей России погода получится крайне изменчивой. С первой декады месяца циркуляция воздушной массы сильно изменится», — отметил он.

Ранее синоптик Евгений Тишковец пообещал, что весна в центральную часть России придет с 16 марта.