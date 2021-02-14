Подмосковные сугробы выросли до 72 см после мощного снегопада

В Москве после мощного снегопада высота сугробов достигла 59 сантиметров. В Подмосковье и того больше — до 72 сантиметров. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«По снежному покрову у нас сейчас 59 сантиметров в Москве, не хватает сантиметра до рекордных 60 сантиметров для 14 февраля. По области эта цифра болтается до 72 сантиметров. Превышение над нормой в полтора-два раза», — рассказал Тишковец.

Как отметил синоптик, на текущую дату февраль холоднее нормы на 3,7 градуса. На следующей неделе ожидаются аномальные морозы. Тишковец добавил, что за эти дни выпало 44 миллиметра при месячной норме 36 миллиметров. К середине февраля норма превышена на 22%.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается кратковременный снег и слабая метель. Температура воздуха в столице 14 февраля составит −12…−14 градусов. В Московской области столбик термометра покажет −10…−15 градусов.