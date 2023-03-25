Экология 25 марта 2023, 12:02 Весенняя погода на выходных в Москве опередит климатическую норму почти на месяц Глава Гидрометцентра Вильфанд: 25 марта погода в Москве будет на 6-7 градусов теплее нормы Сайт мэра и правительства Москвы

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Погода в Москве и Подмосковье в эти выходные, особенно сегодня, будет теплой — на шесть-семь градусов выше нормы, и климатически будет соответствовать 20 апреля. При этом количество осадков за три дня, с пятницы по воскресенье, составит треть мартовской нормы, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сложившиеся погодные условия называются «дружной весной» и будут способствовать интенсивному таянию снега. В некоторых районах он даже сойдет раньше времени.

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По словам Вильфанда, сильных снегопадов в апреле уже не ожидается. Однако разные виды осадков, в том числе мокрый снег, все же возможны.

Ранее Минтранс Московской области попросил водителей и пешеходов усилить бдительность на дорогах в дождливую погоду. Автовладельцам стоит особенно тщательно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, сохранять внимательность во дворах и на парковках, а пешеходам — переходить дорогу только по переходу, а вечером прикреплять к одежде световозвращатели или включать фонарик, чтобы стать более заметными на дороге.