24 марта 2023, 11:01
Минтранс призвал водителей усилить бдительность из-за дождей в Подмосковье
Дождливая погода сохранится в Подмосковье до конца недели, в связи с чем водителям и пешеходам нужно усилить бдительность на дорогах. Об этом предупредил Минтранс региона.
Водителям важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и обязательно притормаживать перед пешеходными переходами. Также нужно быть внимательными во дворах и на парковках.Пешеходы тоже должны стать более внимательными для своей безопасности. Переходить дорогу нужно только по переходу, убедившись в отсутствии приближающихся машин. Вечером обязательно надевать световозвращатели на одежду или включать фонарик, чтобы стать заметными на дороге.
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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.
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