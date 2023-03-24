Подмосковье 24 марта 2023, 11:01 Минтранс призвал водителей усилить бдительность из-за дождей в Подмосковье Минтранс Подмосковья

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Дождливая погода сохранится в Подмосковье до конца недели, в связи с чем водителям и пешеходам нужно усилить бдительность на дорогах. Об этом предупредил Минтранс региона.

Водителям важно соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и обязательно притормаживать перед пешеходными переходами. Также нужно быть внимательными во дворах и на парковках.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал следить за качеством строительства новых дорог в Подмосковье. Он отметил, что новые и отремонтированные трассы имеют важное значение для жителей.

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