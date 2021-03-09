Синоптики предсказали «величавый уход зимы»

Большую часть европейской России, Урала и Поволжья на текущей неделе ожидают самые серьезные холодные аномалии. Москвичей ждут морозы в 15-16 градусов, жителей Подмосковья — до -19 градусов.

Об этом РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«С завтрашнего числа над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим. Давление резко возрастает и погода будет по-настоящему, на удивление, зимней и антициклональной. Зима так величаво попрощается с центром Европейской России. Морозами, которые запомнятся», — заявил метеоролог.

По его данным, дневные максимальные значения достигнут -10 градусов и в дальнейшем мороз усилится.

«Ночные температуры от -19 до -21 градуса… по области до -24 градусов, а в пониженных местах до -25… -28 градусов. В ночь на 10 и 11 марта. Дневные температуры будут по-прежнему около -10 градусов. Такой температурный фон на 11-13 градусов ниже нормы», — рассказал Вильфанд о погоде в регионах центра Европейской России.

В Центральном федеральном округе, в Приволжском и Уральском округах ожидаются более низкие температуры.

«Температурный фон -24 градуса. В Пермском крае до -28 градусов, даже в Ульяновской области до -29 градусов. Настоящая зима с отклонениями температуры на 10-12 градусов. И даже в отдельных регионах, в Заволжье и Урал на 15-16 градусов ниже нормы», — сообщил Вильфанд.

В Черноземье отклонение от температурной нормы составит 5-6 градусов, в Северо-Западном федеральном округе к середине недели дневные температуры составят -7-12 градусов. В Калининградской области ожидается около нуля.

В Гидрометцентре России сообщили, что в Москве и в Подмосковье в середине недели ожидается похолодание до −21 градуса, но уже к воскресенью потеплеет до +7 градусов.