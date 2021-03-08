Резкое потепление ждет столичный регион после 20-градусных морозов к концу недели

В Москве и в Подмосковье в середине недели ожидается похолодание до −21 градуса, но уже к воскресенью потеплеет до +7 градусов. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник в московском регионе ожидается температура −5…−3 градуса. Погода будет облачной, небольшой снег и местами метель. Синоптики предупреждают о гололедице. Ночью столбик термометра опустится до −16…−14 градусов. Днем во вторник похолодает до −11…−9 градусов. В ночь на среду ударит мороз до −21…−19 градусов.

В четверг и пятницу сохранится минусовая температура, но уже в субботу ожидается потепление: температура днем поднимется до +2 градусов. В воскресенье, 14 марта, столбик термометра поднимется до +7 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее предупредил жителей Москвы и Подмосковья о «январских морозах», которые придут в столичный регион после праздничных выходных. Накануне синоптик сообщил, что теплой погоды в столице на Международный женский день ожидать не стоит.