«Вечное столкновение маркетинга и экологии». Глава РЭО объяснил, как сделать упаковку экологичнее

О вечном столкновении маркетинга и экологии в подходах к выбору производителями упаковки для своих товаров рассказал 14 января в рамках Гайдаровского форума в Москве генеральный директор ППК РЭО. В рамках мероприятиях на площадке РАНХиГС прошла экспертная дискуссия «Чистый город. Упаковка как глобальный вызов».

«В настоящее время из 61 млн тонн отходов, 30 — только упаковка. И с каждым годом её становится больше. Во всём мире принято считать, что помимо сервисных функций, упаковка несет в себе функции маркетинга, которые являются беспрестанным стимулом для того, чтобы совершенствовать упаковку. И если в экологических целях упаковка совершенствуется в сторону упрощения из соображений экологической безопасности, то в маркетинговых, к сожалению, она превращается в вечный двигатель в сторону ее усложнения. Вечное столкновение двух интересов — маркетинговых и экологических — мешает решить проблему с экологичностью упаковки в сторону ее безопасности», — подчеркнул в своем выступлении Денис Буцаев.

Глава российкой публично-правовой компании по формированию компексной системы обращения с ТКО также рассказал, что в новой концепции расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки предусмотрен новый подход к расчету ставок экологического сбора. Теперь он будет рассчитываться по принципу: чем менее «экологичным» и трудноперерабатываемым является товар или упаковка, тем больше должна быть ставка экосбора.

Напомним, в конце 2020 года Правительство РФ в лице профильного вице-премьера Виктории Абрамченко согласовало новую концепцию расширенной ответственности производителей.