Правительство поставило точку в концепции РОП

Итоговое заседание по концепции расширенной ответственности производителей прошло под руководством вице-премьера Виктории Абрамченко 21 декабря в Москве. Нормативы утилизации будут отменены, ответственность останется на производителях товаров.

«РОП действовал более четырех лет и показал полную экологическую и экономическую стагнацию: в стране массово не появились мощности по переработке отходов, население фактически полностью оплачивает утилизацию отходов, предприятия не заинтересованы в использовании более экологичных материалов», — заявила Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, именно поэтому Правительство установило новые, прозрачные правила. Утилизация отходов от использованных товаров, которых, по словам руководителя ассоциации «Чистая страна» Руслана Губайдуллина, в России не менее 30%, теперь будет происходить в соответствии с национальными целями развития, установленными президентом.

«Институт расширенной ответственности производителя крайне важен для выстраивания эффективной системы обращения с ТКО. После того, как РОП заработает, рынок станет по-настоящему прозрачным. Основной принцип системы РОП заключается в том, что именно производитель отвечает за всю выпущенную в оборот упаковку. Если в рамках РОП оплачивается только часть расходов, то кто платит за все остальное? Напомню, население платит региональным операторам более 190 млрд руб. в год, а бизнес — немногим более 3 млрд руб.», — заявил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко

По словам участников заседания, новый механизм расширенной ответственности производителей не приведет к росту цен на товары.

«Для нас здесь самое важное, чтобы плата за утилизацию упаковки НЕ входила в тариф для населения, и чтобы цена товара на полке не выросла. Именно об этом говорил Президент страны во время пресс-конференции 17 декабря. Платить за утилизацию упаковки должен бизнес.», — заявил Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Вслед за принятым сегодня решением последует последовательная и кропотливая работа по созданию нового нормативно-правового регулирования в сфере утилизации отходов от использованных товаров. По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, за фактической утилизацией обертки будет установлен усиленный контроль, в том числе за счет цифровизации многих процессов и использованию государственной информационной системы.

Отрасли, в рамках которых фактически происходит утилизация отходов от использованных товаров, должны быть поддержаны государством. Мипромторгу и Минприроды по поручению курирующего зампреда Правительства предстоит проработать новые требования к упаковочным изделиям и включение в них обязательного процента вторсырья.