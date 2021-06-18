В России предложили запретить 28 видов неперерабатываемых товаров и упаковки

«Российский экологический оператор» (РЭО) предложил Минпромторгу и Минприроды согласовать перечень неперерабатываемых товаров и упаковки из 28 наименований, которые нужно запретить. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«РЭО уже подготовил такой перечень товаров, мы направили его коллегам в министерство на рассмотрение. В него вошли 28 наименований товаров, среди них и ватные палочки, упаковка для яиц из полистирола, пластиковые стаканчики, крышки для бумажных стаканчиков и многое другое», — сообщил глава РЭО Денис Буцаев.

При этом представители оператора добавили, что сейчас задача — сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать. Например, те же палочки можно делать из дерева или бумаги, а упаковку для яиц — из пульпекартона.

В перечень еще вошли пластиковые тарелки, трубочки, мешалки и столовые приборы, непрозрачные и цветные ПЭТ-бутылки, тюбики для зубной пасты и крема из композитного материала, пластиковые капсулы от кофе, саше-пакеты, пачки для сигарет из сложносоставных материалов, сумки-сетки для овощей и фруктов.

Тем не менее в пресс-службе уточнили, что производители будут сами решать, на какой материал им переходить. Потребитель, скорее всего, разницу не увидит, уверены в ведомстве. Все дело в том, что обыватели все эти материалы называют пластиком. Но для экологии разница огромна. По данным РЭО, ежегодно в стране образуется около 6,4 миллиона тонн полимерных отходов в составе бытовых отходов.

«Российский экологический оператор» ранее предложил снизить плату за вывоз мусора на 5%.