Плату за вывоз мусора предложили снизить в России

Если в России начнут использовать средства экосбора из создаваемого фонда расширенной ответственности производителей (РОП), то тариф за вывоз мусора может снизиться на 5%. С такой инициативой выступили Минприроды и «Российский экологический оператор» (ППК «РЭО»).

Авторы предложили расходовать средства по принципам, определенным правительством.

«Новые правила помогут сделать отрасль ТКО более прозрачной и убрать лазейки для всех недобросовестных участников рынка. Так мы повысим собираемость платежей и сможем оптимизировать тариф для населения», — рассказал газете «Известия» гендиректор ППК «РЭО» Денис Буцаев.

В Министерстве природных ресурсов и экологии подчеркнули, что законопроект не содержит нормы о том, что все средства РОП будут направляться на снижение платы россиян за обращение с мусором. Главной задачей они назвали именно утилизацию отходов. В пресс-службе уточнили, что для этого и создается фонд.

Директор ассоциации регоператоров «Чистая страна» Руслан Губайдуллин предположил, что средства экосбора лучше направлять на создание мощностей по утилизации и компенсацию расходов операторов на создание мест раздельного накопления, транспортировку и обработку отходов.

Несколько дней назад в Минприроды предложили с 2022 года обязать производителей перерабатывать 100% упаковки. Если они не достигнут этого показателя, ведомство просит взимать двойной экосбор.