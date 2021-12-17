В Роскачестве оценили зимние помидоры

Зимние овощи не содержат в себе нитратов и запрещенных пестицидов. Такие данные противоречат укрепившемуся мнению том, что зимние овощи «накачаны» химией. О том, на что обратить внимание при выборе овощной продукции в зимний период, рассказала в интервью агентству «Прайм» начальник отдела исследования Роскачества Лилия Котельникова.

Эксперт подчеркнула, что, согласно исследованиям, зимние овощи не содержат в себе нитратов и пестицидов. При это они, как правило, хороши на вкус.

При выборе продукта Котельникова рекомендует обращать внимание на наличие названия. Лучше всего отдавать предпочтение продукции, выступающей под определенным брендом, содержащей на упаковке информацию о стране-производителе. Надежность и качество таких овщей выше, чем у продукции, продающейся на развес.

Ранее стало известно, что Роскачество нашло в большинстве образцов икры, которая продается в магазинах, кишечную палочку. Директор «Рыборазводного предприятия № 1» Александр Ходос пояснил, что простому обывателю определить качественный продукт будет непросто.

Никаких внешних признаков, которые помогли бы определить наличие в икре той же кишечной палочки, нет. Выявить ее реально только в лабораторных условиях.