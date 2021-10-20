В РЭО объяснили сроки утверждения федсхемы с объектами обращения ТКО

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев объяснил, с чем связано долгое утверждение Федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В нее входят действующие и перспективные заводы по обработке и утилизации отходов в России.

В интервью председателю Российского экологического общества Рашиду Исмаилову Буцаев сообщил, что это произошло из-за изменения порядка утверждения схемы. Ранее, во время Российского экологического форума, глава РЭО также объявил, что формирование федсхемы завершено.

«Да, я действительно сказал, что мы завершили работу над ключевым инструментом реформы — федеральной схемой. Но федсхема была готова еще в прошлом году, в этом году она корректируется и уточняется вместе с субъектами. Правительство поручило изменить порядок утверждения федсхем. Для этого вносились поправки в закон, летом вышел 356-ФЗ, сейчас готовятся поправки в постановление правительства 1814, в котором меняется порядок утверждения федсхемы. Ровно из-за этого и существует задержка с утверждением федсхемы», — сказал Буцаев.

По его словам, РЭО подготовил совместно с Минприроды РФ проект постановления. Этот документ дает уточнения по порядку утверждения Федеральной схемы, согласно которым схему утверждает Российский экологический оператор. В то же время на базе ППК заработает комиссия, в которую войдут представители федеральных органов исполнительной власти. Именно эта комиссия будет рассматривать корректировки в федсхему.

В территориальные схемы регионов правки также будут вноситься после согласования с комиссией. Таким образом все изменения будут вноситься синхронно вместе с федсхемой. Разногласия между субъектом и РЭО будут рассматривать на Правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и потребления.

«Обращу внимание, что ППК РЭО также разработала и направила в Минприроды России проект изменений в постановление 1130, устанавливающее требования к территориальным схемам. Прежде всего, он касается приведения к единообразию данных, включаемых в терсхему, чтобы эти же данные были „подгружены“ и в ГИС УТКО (государственная информационная система учета твердых коммунальных отходов — прим. ред.)», — добавил гендиректор РЭО.

Он подчеркнул, что всем регионам вместе с РЭО сейчас следует скорректировать территориальные схемы и привести их в соответствие с федсхемой. Сделать это поручила вице-премьер Виктория Абрамченко. Когда федсхему будут утверждать, в нее войдут объекты, которые были согласованы с субъектами и Российским экологическим оператором.

«Наша с субъектами Российской Федерации задача состоит в том, чтобы за следующий год устранить все разночтения между территориальными и федеральной схемой и перейти к работе в рамках единого документа», — отметил Буцаев.