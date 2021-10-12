РЭО подготовил Федеральную схему со всеми объектами по утилизации ТКО в России

Федеральная схема включит в себя объекты по утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) в российских регионах, в том числе перспективные. О завершении ее подготовки сообщил генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

«С гордостью могу сказать, что в настоящее время Федеральная схема уже готова полностью и согласована со всеми регионами РФ. Поверьте, работа была крайне непростой, принимая во внимание, что федсхема во многих случаях шла в противоречие с территориальными схемами, и нам с региональными коллегами приходилось находить компромиссы с точки зрения мест размещения, мощности объектов и естественно их стоимости», — сообщил Буцаев, выступая на Российском экологическом форуме.

По его словам, Федеральная схема — универсальный инструмент, который поможет увидеть существующие объекты, а также те, которые должны появиться. Она покажет лучшее расположение для объекта утилизации, как его заполнить сырьем, поможет сформировать экономическую модель.

РЭО загрузит до конца 2021 года весь реестр контейнерных площадок, такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко. Буцаев обратил внимание на важность данной работы для прослеживаемости отходов. Схема позволит следить за мусоровозами по всей стране, а это тысяч машин.

Кроме того, появится полноценный блок, связанный с переработчиками, которых раньше не было. Это важно с точки зрения инвестиций, отметил Буцаев. «Потому что, когда мы обсуждаем инвестпроекты с коллегами, каждый из них задаёт вопрос в отношении того, насколько инвестиции будут оправданы, насколько они смогут инвесторам пообещать возврат инвестиций, от того объема сырья, вторичных материальных ресурсов в частности, который образовывается на территории регионов», — сказал глава РЭО.

Также РЭО договорился с ФАС о том, электронная модель Федеральной схемы позволит автоматически перепроверять тариф. Методика Федеральной антимонопольной службы будет загружена отдельно в федсхему и не потребует дополнительных технических решений.

«И что интересно, на мой взгляд, оно также позволит строить электронные модели территориальной схемы. Та задача, которая регионами решается на основе отдельных договоров в рамках нашей электронной модели Федеральной схемы, может быть решена в автоматическом формате», — добавил Буцаев.